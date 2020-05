Trieste. Sequestro di cocaina destinata alla piazza triestina

Comando Provinciale di Trieste – Trieste , 14/05/2020 17:56

Nella serata di Venerdì 8 Maggio, i Carabinieri della Compagnia di via Hermet hanno tratto in arresto in flagranza di reato due ventenni albanesi per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. I militari della Sezione Operativa, nel corso attività info-investigativa, si sono appostati per alcuni giorni all’esterno di un appartamento del centro cittadino, individuato quale possibile centrale di spaccio di sostanze stupefacenti. Il via vai continuo dei giorni precedenti e gli elementi investigativi raccolti nel corso dei servizi di osservazione e pedinamento, hanno consentito ai carabinieri, approfittando di un momento favorevole, di introdursi nello stabile in questione. All’interno dell’appartamento erano presenti due soggetti di nazionalità albanese e altri giovani, di Trieste e Udine, intenti a consumare cocaina. I militari hanno dunque approfondito la perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire, ben occultati, circa 80 grammi della medesima sostanza, materiale da taglio e confezionamento, un bilancino di precisione e del denaro contante provento dell’attività di spaccio. Gli immediati approfondimenti hanno consentito di attribuire la sostanza ai due giovani, che la stessa sarebbe stata destinata alla piazza triestina e che avrebbe fruttato loro almeno 10 mila euro. I due, pluripregiudicati, al termine degli adempimenti di rito, sono stati condotti al Coroneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Entrambi risponderanno di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (immagini di repertorio)