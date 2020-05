Coronavirus. In Sicilia positivi scendono a 1760, ricoverati a 209

Boom di guariti nelle ultime 24 ore: sono 102

(DIRE) Palermo, 15 Mag. – Continua a scendere sensibilmente il numero dei contagiati da Covid-19 in Sicilia: al momento sono 1.760, 94 meno di ieri. Aumentano, di contro, le guarigioni: sono state 102 nelle ultime 24 ore, che fanno salire a 1.351 il computo complessivo. I numeri sono contenuti nel report quotidiano sull’emergenza epidemiologica nell’Isola diffuso dalla presidenza della Regione.

Sono otto i casi scoperti tra ieri e oggi, 3.374 dall’inizio dell’emergenza. I tamponi effettuati finora sono stati 112.929 (+1.792 rispetto a ieri), su 101.487 persone. Scende anche il numero dei ricoveri: al momento sono 209, sei meno di ieri, di cui 11 in terapia intensiva. Sono 1.551, infine, contagiati in isolamento domiciliare.

