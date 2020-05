Genova. Tenta di rubare una macchina in esposizione di un concessionario. Arrestato 43enne marocchino

La Polizia di Stato ha tratto in arresto, ieri sera, un cittadino marocchino di 43 anni per il reato di furto aggravato. Un cittadino ha notato il 43enne armeggiare, con fare sospetto, vicino ad una macchina in esposizione di un concessionario di via Canevari ed ha chiamato la Polizia. L’intervento rapido di una volante ha consentito agli agenti di “pizzicare” il ladro all’interno della vettura intento a cercare di unire due fili per metterla in moto. L’uomo, che ha forzato la serratura della macchina con un coccio di vetro, è stato arrestato. Il 43enne, con svariati precedenti di Polizia, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.

Fonte – https://questure.poliziadistato.it/Genova/articolo/8465ebe64ac4efd0340588472