Dramma nel quartiere di Sbarre a Reggio Calabria Sud, dove un uomo di 45 anni è andato giù dal secondo piano di un balcone. La via Sbarre Centrali è stata interdetta al traffico, in entrambi i sensi di marcia, all’altezza della chiesa di San Francesco sino all’omonimo bar della stessa strada, per i rilievi del caso ed è presidiata dalle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato e Polizia Municipale). In precedenza l’intervento del 118 che ha portato l’uomo all’ ospedale di Reggio Calabria.

FMP