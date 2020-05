ATAM: ecco orari e le corse in vigore dal 18 Maggio 2020 

Cambiano, da lunedì 18 Maggio, gli orari del servizio di trasporto pubblico locale. Vengono aggiunte nuove corse rispetto agli orari rilasciati l’11 maggio, ascoltando i suggerimenti dell’utenza e dopo accurata valutazione dei volumi di traffico. A partire, quindi, da Lunedì 18 Maggio 2020 e fino a nuove disposizioni, nell’ambito delle misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, il servizio di linea sarà rimodulato con i nuovi orari pubblicati in calce a questa pagina. Norme comportamentali a bordo degli autobus. A bordo degli autobus è obbligatorio attenersi alle indicazioni e alle norme comportamentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle autorità sanitarie. È obbligatorio l’uso della mascherina o di una protezione a copertura di naso e bocca: l’obbligo non vige per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per le persone la cui disabilità non ne consenta l’utilizzo.

Inoltre:

cerca di mantenere un’adeguata distanza dagli altri passeggeri e, quando questo non fosse possibile, comportati con responsabilità e buon senso;

se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse o raffreddore), non usare il trasporto pubblico;

siediti solo sui posti dove è consentito farlo e non usare i sedili dove è applicato il divieto;

è proibito avvicinarsi al conducente e superare la linea di demarcazione dalla cabina di guida.

L’azienda vuole inoltre ricordare, che grazie alla prevenzione è possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri. Per questo motivo, nello spirito di collaborazione con le Istituzioni, si invita l’utenza al rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il servizio di linea sarà ridotto secondo le corse e gli orari riportati nel prospetto allegato o questo link http://www.atam.rc.it/cgi/uploads/news/710/file/Orari_servizi_ATAM_dal_18_05Feriali-Festivi.pdf