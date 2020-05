Fase2. Arcuri: 30 milioni di mascherine a farmacie e parafarmacie

(DIRE) Roma, 16 Mag. – “Per garantire agli italiani sempre piu’ mascherine chirurgiche, a 50 centesimi – ha dichiarato il commissario Domenico Arcuri – abbiamo deciso di aumentare a 30 milioni la nostra nuova fornitura alle farmacie e parafarmacie”. Complessivamente, il Commissario e le due Associazioni di Distributori per il tramite delle Aziende associate, garantiranno alle farmacie circa 20 milioni di mascherine chirurgiche alla settimana. “Tra poche ore – ha aggiunto Arcuri – inizia il periodo piu’ delicato della cosiddetta “fase 2″ e quindi, come da tempo preventivato, siamo pronti a compiere uno sforzo straordinario nella distribuzione di mascherine chirurgiche. I 30 milioni di mascherine alle farmacie e parafarmacie si sommano alla nostra quotidiana fornitura alle regioni, alla sanita’, ai servizi pubblici essenziali, al trasporto pubblico locale, alle RSA pubbliche e private, alle forze dell’ordine e a quelle che abbiamo consegnato alla grande distribuzione, con cui abbiamo firmato un accordo, del quale siamo sin dall’inizio molto soddisfatti.” Il presidente di Federfarma Marco Cossolo, commentando le dichiarazioni del Commissario, ha sottolineato che: “Per l’importante decisione adottata, che conferma il ruolo fondamentale delle farmacie nella sanita’ italiana, ringrazio il commissario Domenico Arcuri. Abbiamo fatto un importante passo in avanti.” Il Presidente di Federfarma Servizi Antonello Mirone e l’Ing. Sandro Morra di ADF hanno manifestato la loro soddisfazione aggiungendo: “La decisione del Commissario Arcuri e’ una buona notizia per i cittadini e per tutte le farmacie italiane. Ancora una volta saranno le nostre societa’, con la professionalita’ di sempre, a garantire una tempestiva consegna delle mascherine chirurgiche attraverso la capillare rete di Farmacie sull’intero territorio nazionale”. (Rai/ Dire) 19:07