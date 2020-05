Spaccio in via Padova a Milano: Polizia lo arresta con mezzo etto di cocaina

Ieri pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 39 anni per spaccio di sostanze stupefacenti e ha denunciato a piede libero un suo connazionale 40enne. Nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga in zona via Padova, i poliziotti della Squadra Mobile hanno notato un’auto con a bordo un uomo, seduto al lato passeggero, che parlava al telefono dando indicazioni alla donna alla guida. Gli agenti li hanno seguiti fino a via Don Orione dove l’uomo è sceso e la donna è rimasta in auto ad attenderlo. Qui il 40enne ha incontrato un suo connazionale con il quale si è scambiato qualcosa in cambio di soldi per poi risalire in auto e allontanarsi. I poliziotti hanno subito fermato l’auto e verificato che l’uomo 40enne aveva appena acquistato una dose di cocaina. Gli agenti hanno quindi fermato lo spacciatore e, durante il controllo, lo hanno trovato in possesso di 7 dosi di cocaina identiche a quella ceduta poco prima, 1200 euro ed un involucro nascosto negli slip contenente altri 52 grammi di cocaina. I poliziotti hanno arrestato per spaccio il 39enne marocchino che annovera diversi precedenti penali e di polizia, oltre a un vasto curriculum criminale legato allo spaccio di droga che inizia dal 2008 quando venne trovato in possesso di 9kg di hashish nascosti in un’auto. I poliziotti della Squadra Mobile hanno indagato l’acquirente 40enne perché, oltre alla dose di cocaina appena acquistata, è stato trovato in possesso di mezzo etto di hashish.