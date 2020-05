Cagliari, intervento per forte vento

Per le forte raffiche di vento dei giorni scorsi i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti, in viale Elmas, per il distacco di elementi costruttivi in fibrocemento dal tetto di un capannone. Giunte sul posto le squadre VdF, con il supporto dell’autoscala e il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) che ha coordinato le operazioni, attuando le procedure per il rischio derivante da polveri sottili disperse in aria e sulle superfici, nonché alla decontaminazione del personale intervenuto. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione sino al termine delle operazioni di messa in sicurezza. Danneggiati alcuni veicoli parcheggiati nell’area adiacente. Non risultano persone ferite.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=65008