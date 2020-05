Egitto. Rilasciata su cauzione la direttrice della testata ‘Mada Masr’

(DIRE) Roma, 17 Mag. – Al Cairo è stata rilasciata su cauzione Lina Attalah, la direttrice della testata di informazione egiziana indipendente Mada Masr. Come riporta la testata stessa su Twitter, il rilascio e’ stato disposto dalla procura di Maadi, dove la cronista era tenuta in stato di fermo, dietro pagamento di 2.000 sterline egiziane, pari a 117 euro. La giornalista è stata arrestata oggi a mezzogiorno mentre stava intervistando, fuori del carcere di massima sicurezza di Tora, la madre di Alaa Abdel Fattah, attivista molto noto condannato a cinque anni di reclusione per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata. (Alf/Dire) 19:58 17-05-20