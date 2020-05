Il 16 Maggio, in via degli Zabarella, si è verificata un’importante fuga di gas da una tubatura. Per un primo intervento in mattinata sono giunte sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco e l’autobotte, successivamente nel pomeriggio hanno prestato assistenza alla ditta del gas. La perdita è stata individuata sotto delle lamiere di acciaio saldato messe a protezione della strada (tolte per un tratto di 30m).

fonte — vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=65005