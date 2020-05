Pitaro (G. Misto): “Una giornata al ricordo di chi non ce l’ha fatta a superare l’infezione ed è morto senza un saluto”

“Condivido – afferma il consigliere regionale Francesco Pitaro (G. misto) – la proposta formulata sul quotidiano ‘la Repubblica’ dallo scrittore Corrado Augias e le proposte di legge presentate in Parlamento da esponenti di varie forze politiche volte ad istituire una giornata nazionale per ricordare le decine di migliaia di italiani morti a causa della pandemia da Covid-19, senza l’ultimo saluto di parenti e amici. Sull’argomento spero possa pronunciarsi favorevolmente tutto il Consiglio regionale della Calabria”. Aggiunge: “Oltre al ricordo, nella stessa giornata, visto che l’Organizzazione mondiale della sanità dopo l’epidemia di Sars del 2003 ha obbligato tutti i governi a dotarsi di un piano anti pandemico indicandone le linee guida, sarebbe buona cosa se si organizzassero specifiche iniziative pubbliche – anche con il coinvolgimento del sistema scolastico – per fare il punto sul Piano pandemico nazionale e su quelli regionali, nonché sulla necessità che le prescrizioni dei vari piani non restino buone intenzioni, ma trovino concreta attuazione. Tutto ciò – conclude – anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla possibile emergenza di nuove malattie infettive da fronteggiare evitando errori, omissioni, improvvisazioni e conflitti di competenza tra le Istituzioni pubbliche, nonché sulla necessità di potenziare nel nostro Paese la sanità pubblica e il welfare, la cultura scientifica e vigilare affinché la ricerca abbia le risorse necessarie per svolgere compiutamente il proprio lavoro”.