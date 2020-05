Turismo. Lega: Servono 750 mln ma stanziati solo 25

(DIRE) Roma, 17 Mag. – “Abbiamo ascoltato tutte le associazioni e i gruppi che fanno riferimento al turismo organizzato: Agenzie di viaggi, Tour operator e meeting industry. Parliamo di 12 mila aziende per 80 miliardi di euro di fatturato e decine di migliaia di operatori. Hanno lamentato totale abbandono: il ministro non li ha mai tenuti in considerazione e anche adesso che potrebbe stanziare dei fondi non l’ha fatto”. Lo affermano Matteo Salvini, segretario della Lega, e Gian Marco Centinaio già ministro del turismo: hanno ascoltato le richieste degli operatori. “Hanno chiesto al governo 750 milioni ma ne sono stati stanziati solo 25 con interi settori completamente abbandonati. Il Governo non ha nemmeno previsto alcuna tutela per la cassa integrazione dal mese di Luglio e il buono vacanza penalizza il settore. Gli operatori voglio essere ascoltati e avere regole chiare: l’Italia vive di turismo eppure il codice Ateco di agenzie e tour operator non e’ mai stato considerato e addirittura non sanno nulla sulle riaperture. Da domani le agenzie protesteranno civilmente chiedendo ascolto e considerazione e la Lega – concludono- sara’ al loro fianco”. (Com/Anb/ Dire) 20:44 17-05-20