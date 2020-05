Dall’11 al 17 Maggio la settima edizione della MuseumWeek

La Direzione regionale Musei Calabria, diretta dalla dottoressa Antonella Cucciniello, ha aderito, per il secondo anno consecutivo, alla settima edizione della MuseumWeek 2020, il festival internazionale dedicato alle istituzioni culturali su Twitter e sui social media. 7 temi, 7 hashtag e 7 giorni, dall’11 al 17 Maggio, dedicati alla condivisione di post, immagini e video unificati da un unico focus globale: #togetherness, una parola che oggi, nell’emergenza mondiale, assume una valenza profonda, l’importanza dell’essere uniti per superare le sfide di questo XXI sec. In questo particolare momento, la MuseumWeek ha rappresentato per le istituzioni culturali uno strumento ancora più prezioso poiché ha permesso ai musei calabresi di aprire virtualmente le proprie porte e di promuovere e valorizzare l’immenso patrimonio in maniera originale e creativa. I musei afferenti alla Direzione regionale Musei Calabria hanno partecipato con entusiasmo alla #challenge mondiale condividendo immagini, video e contenuti in linea con i temi individuati per l’edizione 2020 (#heroesMW; #CultureInQuarantineMW; #togetherMW; #MuseumMomentsMW; #climateMW; #technologyMW; #dreamsMW). Importanti i risultati ottenuti: oltre alla grande partecipazione, i contenuti elaborati dalla DR Musei Calabria sono stati condivisi, apprezzati e retwittati, riuscendo ad ampliare il pubblico e generando nuove e proficue collaborazioni con altre istituzioni culturali. Tra i post più apprezzati “L’arte ti somiglia” per l’hashtag #CultureinQuarantine e le sognanti immagini di #dreams… perché alla fine #andràtuttobene. Questi di seguito i canali social della Direzione regionale Musei Calabria:

Twitter: https://twitter.com/MuseiCalabria

Facebook: https://www.facebook.com/PoloMusealeCalabria

Instagram: https://www.instagram.com/polomusealecalabria