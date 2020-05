Messina, emergenza incendi boschivi

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per fronteggiare, nella notte tra il 16 e il 17 Maggio, vasti incendi di macchia mediterranea, arbusti e alberi che hanno interessato alcune frazioni abitate della città, in particolare Massa S.Lucia, S.Giorgio, S.Lucia, Acqualadroni e Spartà. Considerata la vastità dell’area interessata e il fatto che i roghi, in alcuni casi, fossero non lontani da ville e case rurali, gli incendi sono stati affrontati su quattro fronti con 8 squadre per complessive 40 unità anche provenienti da Catania. Ulteriori 3 squadre hanno supportato le attività del personale operativo con autobotti per il rifornimento idrico. A causa del forte vento, le fiamme si sono velocemente propagate attraverso la chioma della vegetazione (ulivi, palme, canneti ….), ed hanno raggiunto alcuni fabbricati isolati. I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto a far evacuare, a scopo precauzionale, una ventina di nuclei familiari da alcune abitazioni prossime ai fronti di fuoco. Nella mattinata della domenica, con la diminuzione del vento, la situazione è andata migliorando, 2 Canadair si sono alzati in volo per supportare il lavoro delle squadre di terra, nello spegnimento dei focolai nelle parti più impervie e inaccessibili.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=65017