La Spagna “riapre” agli italiani

Gli italiani che vorranno entrare in Spagna adesso potranno farlo. Il paese iberico, secondo quanto riporta il quotidiano El Pais, ha eliminato il blocco, attuato circa 2 mesi fa, per i voli e le navi con passeggeri provenienti dal Bel Paese. Il provvedimento è documentato con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In ogni caso tutti gli stranieri in ingresso in Spagna dovranno osservare un stop di 14 giorni in quarantena già in vigore dalla settimana scorsa e per tutta la durata dell’emergenza scaturita dall’infezione da covid-19.

