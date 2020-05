Ricerca. Isolato e sequenziato a Foggia il genoma di due virus Sars-Cov2

Studio a Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata

(DIRE) Bari, 19 Mag. – I laboratori di ricerca dell’istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata che hanno sede a Foggia, hanno sequenziato il genoma di due ceppi del virus Sars-Cov-2 isolati dal tampone di una paziente della provincia di Lecce e da quello di una della provincia di Foggia studiandone le mutazioni. La conoscenza e la pubblicazione dei genomi potranno essere di fondamentale importanza per studiare la variabilita’ genetica del virus. “Questi studi permettono di raggiungere due traguardi importanti: il primo e’ la sequenza completa dei genomi, che permette di studiare l’evoluzione del coronavirus nel corso della pandemia e di tracciare l’origine dei virus che sono stati introdotti in regione. Il secondo e’ la disponibilita’ di isolati virali che possono essere utilizzati per la ricerca di nuove terapie o metodi diagnostici”. Cosi’ l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, responsabile task force epidemiologica Regione Puglia. La conoscenza del genoma e’ fondamentale non solo per accelerare in modo significativo la ricerca ma anche per lo sviluppo di medicine o vaccini contro malattie contagiose e pericolose per la salute umana. “La conoscenza e la pubblicazione dei genomi di Sars-Cov-2 circolanti nella nostra area geografica – dichiara Antonio Fasanella, direttore generale dell’istituto – saranno utili per valutare la variabilita’ genetica del virus e andranno ad arricchire i database disponibili in rete per avanzare e verificare ipotesi evolutive, per valutare l’identita’ virale in corso di focolai epidemici o la comparsa di nuovi genotipi”. “In questi giorni la ricerca made in Puglia ha raggiunto un importante traguardo dal punto di vista scientifico e per noi rappresenta un traguardo davvero importante: e’ la punta di diamante di un sistema Puglia che si coniuga perfettamente anche con le eccellenze della ricerca”. Dichiara il presidente della Regione, Michele Emiliano per il quale “la Puglia potra’ cosi’ dare un significativo contributo alla scoperta delle medicine e del vaccino contro il coronavirus”. (Com/Adp/ Dire) 18:06