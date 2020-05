12:00 – Emma Bonino di +Europa, nell’Aula del Senato, riguardo alla mozione di sfiducia al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dichiara che l’Italia non avrebbe giovamento dalla politica della giustizia adottata da Bonafede, definendolo “ministro del sospetto”. E’ necessario esaminare la migliore politica della giustizia per la Nazione Italiana, in cui essa è garanzia per tutti i cittadini, non strumento bagarre politiche.

