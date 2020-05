Coronavirus. La Circolare per divieto di assembramenti inviata alle Questure

Il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha ribadito il massimo impegno profuso dalla Polizia di Stato sul controllo del territorio e nella lotta quotidiana alle mafie ed alla criminalità in genere ma anche all’osservanza delle misure di distanziamento fisico relative alla pandemia da covid-19. Gabrielli ha inviato una circolare ai questori di tutta Italia, saranno poi questi a convocare i tavoli tecnici per decidere le disposizioni da impartire sui vari territori per l’intensificazione dei controlli relativamente alla tematica degli assembramenti.

FMP