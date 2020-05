Coronavirus. Lazio: su 19.414 test sierologici emersi 9 positivi

D’Amato: anticorpi IGG in 422 persone, pari al 2,17 PER cento

(DIRE) Roma, 20 Mag. – “Ad oggi nel Lazio abbiamo eseguito 19.414 test sierologici. Di questi, la presenza di anticorpi IgG e’ stata riscontrata in 422 persone, pari al 2,17 per cento. Queste 422 persone sono state sottoposte a tampone e soltanto 9 sono risultati positivi”. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, nel corso di una conferenza stampa all’Istituto Spallanzani di Roma, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Il 2,17% era l’incidenza che ci attendevamo- ha spiegato D’Amato – Ora andiamo avanti fino ad arrivare ai 300mila test sierologici, che riguardano tutte le forze dell’ordine e tutto il personale sanitario pubblico e privato. Questo sistema ci portera’ a scovarne uno per uno. Andremo avanti nell’ottica delle tre ‘T’: testare, trattare e tracciare”. (Mel/ Dire)