Giustizia. Salvini: In Senato per dibattito su sfiducia a Bonafede

(DIRE) Roma, 20 Mag. – “Un saluto dal Senato, Amici. Dibattito sulla sfiducia al ministro della Giustizia. Rivolte nelle carceri con morti, poliziotti feriti e delinquenti evasi. Piu’ di 500 fra mafiosi, camorristi, assassini e spacciatori usciti di galera in queste settimane. Avvocati in sciopero e tribunali nel caos. E poi carceri pericolose, mancanza di personale e di mezzi, condizioni di lavoro proibitive per donne e uomini della Polizia Penitenziaria. L’Italia ha bisogno di Giustizia, non di premi ai boss mafiosi”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, leader della Lega. (Vid/ Dire) 10:16