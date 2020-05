Lavoro. Mattarella: Grati a uomini e donne in prima linea in questi mesi

(DIRE) Roma 20 Mag. – “L’emergenza sanitaria, che ancora ci vede impegnati, sollecita una spinta ulteriore alle innovazioni tecnologiche, sociali, produttive. Ma la stessa lotta al virus ci ha dimostrato, ancora una volta, che la protezione sociale, la sicurezza, la stessa possibilita’ di progettare il futuro poggia anzitutto sul lavoro. Il lavoro delle donne e degli uomini, che sono stati in prima linea in questi mesi, e’ motivo di gratitudine ma anche di impegno per il domani”. Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dei 50 anni dell’approvazione dello Statuto dei lavoratori. (Vid/ Dire) 10:32