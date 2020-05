Reggio Calabria, convocazione del Consiglio Comunale

Torna a riunirsi il Consiglio comunale convocato in sessione straordinaria in modalità video-conferenza per il prossimo venerdì 22 Maggio alle ore 10.00, e in seconda convocazione, nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, per il 23 Maggio, sempre alle ore 10.00. Sono 35 i punti fissati all’ordine del giorno. Di questi, 31 punti riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive che hanno visto soccombere l’ente per lo più in materia di risarcimento danni, indennità di esproprio o acquisizione di beni e servizi al di fuori della gestione di bilancio ordinaria. In coda tre proposte di delibera riguardano la presa d’atto di verbali di consegna dei beni confiscati, da acquisire al patrimonio comunale, per essere destinati all’emergenza abitativa. In ultimo il consiglio dovrà pronunciarsi sulla introduzione del nuovo articolo 3 bis: “Gioco dei bambini nei cortili” all’interno del regolamento di polizia urbana.