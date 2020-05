Torino: Continua a perseguitare la sua ex nonostante la relazione sia finita da tempo

Arrestato stalker dagli agenti del Commissariato Centro

Lunedì pomeriggio, gli agenti del commissariato Centro sono intervenuti in centro città per la presenza di un uomo presso la residenza dell’ex fidanzata, nonostante il volere della donna di interrompere ogni forma di rapporto. L’uomo, nonostante la relazione fosse terminata da tempo, aveva continuato a contattare telefonicamente e tramite messaggi la sua ex compagna la quale si era vista costretta a “bloccare” l’uomo, un quarantaduenne italiano. Negli ultimi giorni, il comportamento dello stalker si era fatto sempre più insistente avendo cercato più volte di contattarla attraverso altre utenze telefoniche, tramite mail oppure recandosi direttamente al suo domicilio. Tutto questo aveva prodotto nella donna un forte stato di agitazione tanto da renderla timorosa e ansiosa quando doveva leggere la posta elettronica o quando doveva rispondere al telefono. Alla luce dei fatti, il quarantaduenne è stato arrestato per atti persecutori.