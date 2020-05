Confesercenti. Credito: accordo Ats – Auxilia per l’accesso ai servizi

Accesso semplificato ai prodotti Auxilia per gli associati Confesercenti. Ats Servizi, la società del sistema Confesercenti per i servizi di accesso al credito, e Auxilia Finance hanno sottoscritto un accordo per la promozione dei servizi di Auxilia attraverso la rete di Ats.

Auxilia Finance, società leader nel settore della mediazione creditizia, iscritta nell’elenco dell’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), è specializzata nella distribuzione di mutui ipotecari, prestiti personali, cessioni del quinto e coperture assicurative accessorie.

Grazie a questo accordo gli Associati Confesercenti potranno usufruire tramite ATS in modo rapido dei servizi di Auxilia basati su una consulenza professionale in time per offrire a ciascun utente il prodotto migliore sul mercato.

Tramite il portale MyConfesercenti, imprenditori, professionisti e partite iva potranno ottenere dai consulenti Auxilia Finance una guida chiara per una scelta obiettiva e informata tesa ad individuare il miglior prodotto creditizio ed assicurativo e a programmare l’impegno futuro in modo consapevole e sostenibile.

C.S. Confesercenti