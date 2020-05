Disastro aereo a Karachi: aereo Pakistan International Airlines (PIA) si schianta al suolo

A bordo decine di passeggeri. L’aereo proveniva da Lahore

Un Airbus A-320 della compagnia di bandiera pakistana, con oltre 100 persone a bordo, si e’ schiantato durante l’atterraggio all’aeroporto di Karachi, nel sud-est del Pakistan. Lo riportano i media internazionali mentre diversi video del disastro che mostrano fumo proveniente dall’aeroporto, sono stati messi in rete diventando virali. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente potrebbe essere stato causato da un problema di estensione del carrello di atterraggio mentre stava per atterrare quando. Testimoni hanno riferito che l’Airbus A320 ha tentato di atterrare due o tre volte prima di schiantarsi in una zona residenziale vicino all’aeroporto internazionale di Jinnah. Sul posto diverse ambulanze. Numerose abitazioni, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono state distrutte dall’aereo. Non ci sono sopravvissuti a bordo dell’Airbus A320 della compagnia di bandiera pakistana e almeno dieci persone sono rimaste ferite a terra. Il volo era partito da Lahore. Ecco il video: https://youtu.be/IwO4GiGZEVA

Comunicato Stampa Sportello dei Diritti