L’avvocato reggino Antonino Polimeni chiamato a relazionare per la Oxford University

Tutti conosciamo bene l’aura di prestigio che contorna l’Università di Oxford e sappiamo bene quanto siano autorevoli e competenti i relatori che intervengono all’interno delle sue conferenze. Il 21 Maggio, il professionista che è stato chiamato a relazionare per (su invito della Oxford Fintech & Legatech Society ed in collaborazione con l’Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale dell’università degli studi di Roma “La Sapienza”), è il reggino Antonino Polimeni, avvocato processualista ed esperto di diritto del web, che ha tenuto un talk in videoconferenza su un argomento molto importante e particolarmente spinoso in questo periodo di emergenza sanitaria: “Contact tracing apps and privacy: how they work and critical issues”, ovvero, “come lavorano le app di tracciamento covid-19 e quali sono le criticità lato privacy”.

L’Avv. Antonino Polimeni, tra i professionisti più competenti del panorama di diritto del web, è stato uno dei primi a trattare l’argomento riguardante la tracciabilità tramite le app, attraverso articoli, post e interviste sui canali social e, attraverso il suo “Polimeni.Meets”, ha incontrato in diretta vari esperti per chiarire i dubbi che spesso quotidianamente affiorano in tema di sicurezza informatica e GDPR intervistando, tra altri, Miko Cazzola e l’Avv. Angela Lo Giudice.

Ieri, durante la videoconferenza, ha descritto i vari sistemi proposti in questi mesi per il tracing per poi entrare nel dettaglio in quello proposto da Apple e Google , scelto da gran parte dei Governi, analizzando l’impatto dei sistemi sui diritti delle persone e spiegando come questa tecnologia possa aiutare la società sia sotto l’aspetto sanitario che quello economico.

Una piccola appendice, alla fine, è stata dedicata alle novità (del 21 maggio 2020) sul tema, ovvero l’aggiornamento di iOS che introduce le funzionalità di tracing all’interno dell’iPhone.

Il coinvolgimento dell’ Avv. Polimeni è sicuramente motivo d’orgoglio per la città reggina che può vantare la presenza di un Avvocato di grande competenza che dà lustro alla nostra regione ed all’Italia intera.