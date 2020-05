Massa Carrara. Arrestato ricercato per traffico di droga

Il Commissariato di P.S. di Carrara, nella mattinata del 16 Maggio 2020, ha eseguito l’arresto di W.B., ricercato dall’Autorità Giudiziaria per scontare la pena della reclusione, comminata con sentenza definitiva emessa del Tribunale di Massa nel 2019, a seguito della commissione di svariati reati inerenti il traffico di sostanza stupefacente. Il soggetto veniva pertanto tratto in arresto dalle pattuglie della Polizia di Stato e poi tradotto presso la Casa di Reclusione di Massa a seguito di indagini iniziate nei giorni precedenti e condotte dagli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria. Le ricerche hanno interessato tutto il territorio di Carrara, fino a circoscrivere la possibile dimora del ricercato nell’area della Marina. Alle prime ore del giorno gli agenti della Polizia di Stato riuscivano a individuare il veicolo guidato dalla convivente del ricercato all’esterno di un edificio apparentemente disabitato per ristrutturazione, pertanto procedevano ad ispezionare l’interno dell’edificio ed infine a localizzare il possibile appartamento in cui si sarebbe trovato il W.B. Gli agenti facevano allora ingresso nell’appartamento e procedevano all’arresto del soggetto, il quale alla vista delle forze dell’ordine non opponeva alcuna resistenza, collaborando alle richieste degli operatori per procedere in sicurezza ad assicurarlo all’Autorità Giudiziaria. Il soggetto, cittadino del Regno del Marocco, veniva di talché condotto presso il Commissariato per espletare i doverosi accertamenti inerenti le sue generalità e successivamente tradotto presso la Casa di Reclusione di Massa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per scontare la pena a lui comminata per i reati commessi.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/MassaCarrara/articolo/18405ec796d1649a4071187561