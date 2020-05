11:25 – Ieri sera all’età di 77 anni, a Roma, è morto Claudio Ferretti, la voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”. Conduttore televisivo e radiofonico, scrittore e radiocronista sportivo, ha riempito le case degli italiani dal 1963, quando entrò alla Rai come collaboratore. Nel 1968 ha vinto il concorso per radiotelecronisti, seguendo differenti sport, oltre il calcio, tra cui l’atletica, il pugilato e soprattutto il ciclismo.

SM