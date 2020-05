Questa mattina a Gioia Tauro (RC), l’incontro tra Tilde Minasi (Lega) e il commissario dell’Autorità Portuale Andrea Agostinelli

Si è svolto, questa mattina a Gioia Tauro, un incontro tra il capogruppo della Lega a palazzo Campanella, Tilde Minasi, e il commissario dell’Autorità Portuale Andrea Agostinelli. “Un momento di confronto molto ricco di spunti e di riflessione, nel corso del quale l’Ammiraglio ha illustrato, dettagliatamente – spiega il consigliere regionale – i risultati ottenuti durante la sua gestione. Un excursus preciso e analitico attraverso cui è stato facile apprezzare lo strutturato ed importante lavoro svolto, ma soprattutto, che ha permesso di comprendere l’ampia visione sulla quale si basano i programmi ed i progetti che scandiscono l’attuale impegno di Agostinelli”. “Gli indirizzi attuati dal commissario – prosegue Tilde Minasi – sono stati propedeutici al già avviato percorso di crescita dello scalo: un’infrastruttura che, come Lega, abbiamo sempre ritenuto essenziale per lo sviluppo del territorio calabrese. Infatti, non possiamo che considerare indispensabile, per tutta una serie di fattori, lo snodo di Gioia Tauro sia per la posizione geografica, sia per il ruolo che riveste in quanto più grande terminal per il transhipment presente nel nostro paese”. “L’appuntamento odierno – conclude il consigliere regionale – ha, dunque, gettato le basi per un proficuo dialogo affinché, insieme ed ognuno nell’ambito delle proprie competenze, si raggiungano tutti quei target da cui possano trarre beneficio non solo il porto e l’indotto, ma l’intera regione”.