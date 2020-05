Viabilità. Musumeci sulla Siracusa-Gela: a Settembre nuovi chilometri

Sopralluogo del governatore nei pressi di Rosolini, Noto e Ispica

(DIRE) Palermo, 22 Mag. – Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha visitato stamane, insieme con l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, il cantiere sull’autostrada Siracusa-Gela, nei pressi di Rosolini, Noto e Ispica. “Grazie al Consorzio per le autostrade della Regione – ha sottolineato il governatore – stiamo andando avanti velocemente in un’opera di straordinaria importanza per la nostra Isola. Contiamo per settembre di inaugurare altri nuovi chilometri di percorso”. (Com/Sac/Dire) 17:44