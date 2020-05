Chieti. In arresto per detenzione ai fini di spaccio di 1,225 kg di marijuana e 50 gr di hashish

In data 22.05.2020, in Chieti, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal questore di Chieti, personale della iv sezione narcotici della squadra mobile traeva in arresto nella flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un trentottenne di Francavilla al Mare, incensurato. In particolare, gli investigatori lo hanno sottoposto a controllo allorquando a bordo della propria autovettura percorreva ad elevata velocità una strada periferica di questo centro. Il predetto, alla vista degli operanti, tentava la fuga imboccando uno svincolo ma, prontamente inseguito e fermato, veniva trovato in possesso di kg 1,110 di marijuana, contenuta all’interno di una busta termosaldata a sua volta celata all’interno di un borsone posto nel bagagliaio dell’autovettura. la successiva perquisizione effettuata presso la sua abitazione portava al rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente, in particolare altri 115 grammi di marijuana e 50 grammi di hashish. L’arrestato dopo le formalità di rito, su disposizione della procura della repubblica di Chieti, è stato associato presso la casa circondariale di Isernia.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Chieti/articolo/10625ec8ea14a3682671428452