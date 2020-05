Raccoglie lumache vicino ai binari: 71enne denunciato per interruzione di pubblico servizio nel potentino

Lungo la tratta ferroviaria Foggia-Potenza, in prossimità della stazione di Filiano (PZ), il Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria di Bari è stato allertato dal capotreno del Regionale Potenza-Melfi della presenza di una persona anziana che sostava pericolosamente vicino ai binari, attraversandoli ripetutamente e creando notevoli disagi alla circolazione, immediatamente interrotta. Gli Agenti del Posto Polizia Ferroviaria di Potenza, recatisi immediatamente sul posto temendo un caso di tentativo di suicidio, hanno invece trovato, vicino alla massicciata, un incauto settantunenne, dimorante nei pressi dello scalo, intento a raccogliere lumache. Candidamente, l’uomo ha dichiarato ai poliziotti di non essersi reso conto della situazione di pericolo e ha spiegato di aver interpretato i fischi del treno come un saluto da parte di qualche sua vecchia conoscenza fra i ferrovieri. Avendo causato ritardi al traffico ferroviario, l’anziano è stato deferito per il reato di interruzione di pubblico servizio e sanzionato amministrativamente per violazioni inerenti il regolamento ferroviario.