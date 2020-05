Vibo Valentia, Vigili del Fuoco salvano un uomo caduto col parapendio

Nella giornata di Venerdì 22 Maggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in località Cutà, al confine tra i comuni di Pizzo e Maierato, per soccorrere una persona precipitata col parapendio. La richiesta di soccorso alla sala operativa del 115 è stata fatta da alcune persone che stavano ammirando le evoluzioni dei vari piloti e che si erano accorti che uno di loro era precipitato. La squadra operativa ha subito avviato le ricerche per individuare l’esatta posizione della caduta mentre la sala operativa allertava l’elicottero del nucleo volo dei Vigili del Fuoco di Catania per un eventuale sorvolo della zona dell’incidente, impervia e praticamente inaccessibile da terra. I Vigili del Fuoco sono riusciti però a individuare il malcapitato pilota nel fitto della boscaglia e dopo essersi accertati delle sue buone condizioni di salute, lo hanno aiutato a svincolarsi dal parapendio e lo hanno poi accompagnato nella risalita del pendio. Qui l’uomo è stato preso in cura dai sanitai del 188 per i necessari controlli e le cure del caso.

