2 Giugno. Iniziato Giro d’Italia delle Frecce Tricolori

(DIRE) Roma, 25 Mag. – È iniziato questa mattina il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) sull’Italia, in occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica. Le Frecce Tricolori voleranno sui capoluoghi di regione nell’arco di cinque giorni, “per abbracciare simbolicamente tutta la Nazione, in segno di unita’, solidarieta’ e di ripresa” come lo stesso Ministro della Difesa ha dichiarato. L’iniziativa del Ministero della Difesa guidato da Lorenzo Guerini parte oggi e si concludera’ simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest’anno, non comprendera’ la tradizionale parata ai Fori Imperiali. Gli aerei porteranno il tricolore sui cieli della Capitale effettuando alcuni passaggi sulla citta’ durante la cerimonia di deposizione di una corona di alloro presso l’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica. Domani 26 maggio Le Frecce Tricolori voleranno su Genova – Firenze- Perugia e L’Aquila. Questo il programma di dettaglio: GIORNO 26 MAGGIO GENOVA – FIRENZE – PERUGIA – L’AQUILA GIORNO 27 MAGGIO CAGLIARI – PALERMO GIORNO 28 MAGGIO CATANZARO – BARI – POTENZA – NAPOLI – CAMPOBASSO GIORNO 29 MAGGIO LORETO – ANCONA – BOLOGNA – VENEZIA – TRIESTE. (Rai/ Dire) 19:07