Covid-19. Israele trova l’anticorpo che neutralizza il virus

Gli scienziati di Israele hanno trovato un rimedio efficace contro il covid-19. La notizia diffusa da una tv colombiana e stata ripresa ieri dal “Mattino”. E’ stato scoperto un anticorpo monoclonale neutralizzante che aiuta in maniera significati i pazienti a guarire dal nuovo coronavirus. In sintesi è stata isolata una una proteina che agisce da immunosoppressore una volta immessa nel corpo di una paziente affetto da covid-19. Vertici del governo israeliano, (Naftali Bennet, ministro della Difesa) hanno confermato l’efficacia della terapia addirittura i ricercatori dell’Israel Institute for Biological Research (IIBR) avrebbero identificato ben 8 diversi tipi di anticorpi. In attesa dell’arrivo del vaccino (che potrebbe forse tardare data l’estrema mutabilità del virus) la sperimentazione di questa cura è già stata avviata e potrebbe salvare migliaia di vite. Prevista a breve una cura disponibile su larga scala. In base a quanto dichiarato anche da Shmuel Shapira, direttore della IIBR, la formula dell’anticorpo verrà brevettata come riportato dall’agenzia Routers e pubblicato sul sito ufficiale dell’IIBR (Israel isolates coronavirus antibody in ‘significant breakthrough’: minister ).

FMP