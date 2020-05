Nel pomeriggio del 25 Maggio i Vigili del Fuoco di Chiavari sono intervenuti sulla scogliera, nella zona del Gruppo del Sale, per soccorrere un sessantenne che cadendo si è infortunato alla caviglia. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’infortunato sia via terra che dal mare. Grazie ad una barella galleggiante il ferito è stato trasferito sul gommone per il trasporto al porto di Chiavari dove era in attesa l’ambulanza.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=65177