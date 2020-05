Pavia, ragazzo si incastra fra i rami di un albero

Nella tarda mattinata del 25 Maggio i Vigili del fuoco sono intervenuti nei giardini pubblici di Travacò Siccomario a Pavia per soccorrere un ragazzo che accidentalmente aveva incastrato una gamba tra due rami di un albero mentre stava giocando. E’ stato necessario utilizzare il divaricatore idraulico per poter liberare la gamba. Il ragazzo è stato poi affidato alle cure del personale della Croce Verde per il trasporto al San Matteo per i necessari accertamenti medici.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=65174