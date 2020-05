Scuola. Gelmini: Governo scatena confusione e incertezza

(DIRE) Roma, 25 Mag. – “Lucia Azzolina esce azzoppata dal vertice notturno a Palazzo Chigi sulla scuola. La maggioranza ha, infatti, smentito il ministro dell’Istruzione e messo da parte i suoi desiderata: non ci saranno i quiz a crocette ad Agosto, in soffitta la sanatoria da fare entro settembre. Per assumere nuovi insegnanti servira’ un nuovo concorso, che verra’ celebrato chissá quando, da regolamentare attraverso una nuova legge. Vedremo in Parlamento cosa proporra’ l’esecutivo. Il nuovo anno scolastico partira’ solo grazie alle graduatorie di supplenti, a questo punto destinati inesorabilmente ad aumentare. Il governo scatena ancora una volta confusione e incertezza”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Com/Anb/ Dire) 12:15