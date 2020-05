Ancona, incendio nei pressi della linea ferroviaria di Chiaravalle

Nel pomeriggio del 25 Maggio, intorno alle 16:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Ruffilli a Chiaravalle per un incendio di canne e sterpaglie nei pressi della linea ferroviaria. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Jesi con autobotte e mezzo 4×4, con tre automezzi in supporto dalla sede centrale di Ancona. Gli 11 Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ne hanno evitato la propagazione alla vicina cabina di trasformazione elettrica. Alla fine, sono bruciati circa 3200 metri quadrati di sterpaglie e vegetazione varia. Non si segnalano persone coinvolte.

