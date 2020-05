Coronavirus. Puglia. Emiliano: Buoni risultati da ozono terapia

Migliorano condizioni di 4 pazienti ricoverati a Foggia

(DIRE) Bari, 26 Maggio – Su sette persone colpite da coronavirus e curate con l’ozono terapia, quattro sono migliorate e sono state trasferite da Rianimazione nei reparti di Malattie Infettive e di Pneumologia degli ospedali Riuniti di Foggia. Lo annuncia il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano con un post sui social. “Stiamo avendo risultati incoraggianti anche dalla sperimentazione dell’ossigeno-ozonoterapia per la cura del Covid-19”, scrive. La sperimentazione nella struttura ospedaliera foggiana e’ iniziata lo scorso 24 aprile. L’ossigeno-ozono terapia migliora la funzionalita’ polmonare dei pazienti e non presenta effetti collaterali. Si tratta di un potente anti-infiammatorio che libera citochine dotate di attivita’ immunostimolanti o immunodeprimenti. “I pazienti hanno mostrato un miglioramento dei livelli di ossigenazione e un piu’ lento e parziale miglioramento degli indici di laboratorio sullo stato infiammatorio dell’organismo – aggiunge il governatore – Durante tutta la durata della procedura, e’ stato mantenuto costantemente un contatto verbale con i pazienti per verificare l’eventuale comparsa di effetti collaterali che non si sono verificati”. “Ringrazio – conclude Emiliano – l’e’quipe medica dell’ospedale Riuniti di Foggia e tutti gli operatori sanitari per aver avviato questa importante sperimentazione”. (Adp/Dire) 17:52