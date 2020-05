Coronavirus. Rocca (CRI): dati confortanti in secondo giorno test sierologici

(DIRE) Roma, 26 Mag. – Sono almeno 15mila le chiamate effettuate finora dagli oltre 700 volontari della Croce Rossa Italiana in tutto il Paese per l’indagine di sieroprevalenza del ministero della Salute su un campione di 150mila persone selezionate dall’Istat. Lo fa sapere una nota della Croce Rossa Italiana. “A due giorni dalle prime chiamate- ha detto il presidente della CRI Francesco Rocca – registriamo dei dati confortanti che ci mostrano come la popolazione italiana voglia continuare a fare la sua parte per combattere il virus. Sono tante le persone che stanno richiamando il nostro numero 065510 per rispondere all’invito, a partecipare all’indagine, che era stato fatto loro nella giornata di ieri. Hanno consultato il proprio medico, oppure preso maggiori informazioni e la risposta e’ confortante. Questo ci da’ la forza di continuare a lavorare insieme per conoscere ancora meglio questo nemico invisibile”. (Com/Enu/ Dire) 21:06 26-05-20