DL rilancio. Costa: Per bici e simili decreto al Mef per concerto

Appena arriva piattaforma per iscrizione utenti, quando è legge negozianti

(DIRE) Roma, 26 Mag. – Per quanto riguarda il contributo per l’acquisto di bici e monopattini, elettrici o no, mezzi simili per la mobilita’ a emissioni zero e abbonamenti sharing, “abbiamo gia’ scritto il decreto, che attualmente e’ al ministero dell’Economia e delle Finanze per il concerto, appena arriva metteremo la piattaforma sul sito” del ministero per l’avvio delle operazioni che daranno diritto al contributo. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, lo dice in una diretta Facebook con Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. “Subito dopo la prima fase, quando il decreto diventera’ legge, si potranno iscrivere anche i commercianti”, precisa Costa aggiungendo: “tranquilli che seguiamo tutti sul portale del ministero dell’Ambiente”. Per aver diritto al contributo, “la fattura deve avere carattere fiscale e deve essere scritta in italiano o inglese, secondo le norme Ue- precisa il ministro dell’Ambiente- quindi si puo’ acquistare anche online, ma la fattura deve rispettare la relativa normativa italiana”. (Ran/Dire) 18:48