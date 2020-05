(DIRE) Roma, 26 Mag. – “Liberi professionisti ignorati dal governo: per loro niente risorse a fondo perduto e aiuti con il contagocce. Gli studi professionali sono al palo, i fatturati a zero, eppure l’esecutivo pensa di risolvere il problema con il bonus mancia da 600euro. Non e’ una cosa seria”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Anb/ Dire) 16:19