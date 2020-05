Fase2. Gelmini: Serve coraggio o perdiamo un pezzo di paese

Stime Cerved drammatiche

(DIRE) Roma, 26 Mag. – “Per il settore turismo ed edilizia non si vede la luce in fondo al tunnel. Secondo le drammatiche stime di Cerved nei prossimi mesi tra alberghi, ristoranti e costruttori, un’azienda su cinque e’ a rischio fallimento. Colpite anche le piccole e medie imprese, il tessuto vitale della nostra economia. Il decreto liquidita’ non ha dato l’aiuto del quale questi comparti avevano bisogno. Troppa burocrazia, pochi prestiti. Per non avere una pericolosa desertificazione servono subito risorse a fondo perduto, il rinvio fino al 30 novembre per tutti i versamenti fiscali, l’abbuono di alcune tasse, lo stop agli affitti e ai mutui. Servono misure coraggiose, o rischiamo di perdere per strada un pezzo di Paese”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Vid/ Dire) 10:36