Macao Stanley Ho, magnate dei famosi casinò, si spegne a 98 anni nella sua città natale, Hong Kong. Famoso per le sue industrie ed imprese in Asia, nacque nel 1921, nono figlio nella famigia Ho Tung, la più importante e potente dell’epoca. Ho aveva avuto quattro mogli e 17 figli, considerato come il padre del moderno gioco d’azzardo cinese, visse nel business tra dispute familiari e grande soddisfazioni.

