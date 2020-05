Lavoro. Sicilia, INPS: dalla Regione 30.324 decreti CIGD, ok a 28.319

“Dai dati regionali emerge che siamo in attesa di 13.500 domande”

(DIRE) Palermo, 26 Mag. – I decreti di cassa integrazione in deroga pervenuti all’Inps dalla Regione Siciliana sono 30.324. Il dato, aggiornato alle 17 di oggi, è stato reso noto dalla direzione regionale dell’istituto di previdenza. I decreti che hanno avuto il via libera dall’Inps sono 28.319, cifra pari al 96,72% delle pratiche giunte dalla Regione. Restituiti per difformità 638 decreti, mentre quelli ancora da restituire per la stessa ragione sono 408. Per altri 959 decreti sara’ necessario un supplemento di istruttoria. “Anche questo ultimo aggiornamento – sottolinea il direttore regionale dell’Inps Maria Sandra Petrotta – conferma che le strutture dell’Istituto hanno garantito e continuano a garantire, anche in Sicilia, la più celere lavorazione dei decreti di cassa integrazione in deroga effettivamente trasmessi dalla Regione, potendo, per quanto ovvio, giungere alla prevista autorizzazione solo in presenza di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa che, ricordo, sono identici per tutto il territorio nazionale. Dagli ultimi comunicati appena diffusi – continua il direttore regionale – apprendiamo che gli uffici regionali hanno completato l’esame di ben 43.880 istanze, è un dato senz’altro positivo, dal quale si ricava che nei prossimi giorni dovrebbero transitare nei nostri sistemi all’incirca, altre 13.500 domande. Anche per queste siamo pronti a rispondere alla urgente domanda di servizio perchè da tempo abbiamo predisposto ogni mezzo e risorsa utile allo scopo. L’auspicio – conclude il direttore regionale – è, da un lato, quello di giungere presto alla completa trattazione di tutte le richieste effettivamente trasmesse dall’amministrazione regionale e dall’altro di ricevere il più ampio numero possibile di domande prive di difformità, in modo da poter dare presto e bene un sostegno fondamentale a tanti lavoratori ed alle loro famiglie”. (Sac/Dire) 20:46 26-05-20