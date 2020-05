Open Arms. Gasparri: Salvini agì con condivisione del Governo

(DIRE) Roma, 26 Maggio – “Sono molto lieto dell’approvazione a larga maggioranza della mia relazione basata su elementi giuridici. Salvini agì per interesse pubblico con la condivisione del governo. Il fatto che ci fosse stata una corrispondenza scritta col premier rafforza l’idea di una condivisione del governo nel preminente interesse generale”. Lo dice il presidente della Giunta per le immunità del Senato e relatore Maurizio Gasparri, al termine del voto che ha negato l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Open Arms. (Sor/ Dire) 11:58 26-05-20