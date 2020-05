17.00 – Una profonda e pericolosa voragine si è aperta sulla strada, in pieno centro storico di Reggio Calabria, all’incrocio di Via Aschenez con via Fata Morgana. Alcuni passanti hanno contribuito ad avvertire le automobili in circolazione sulla strada per evitare che l’asfalto sprofondasse ancor più sotto il peso dei veicoli, in attesa che chi di dovere si scomodi per sistemare il danno e si eviti così il rischio di qualche brutto incidente.

