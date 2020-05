Da domani i cittadini statunitensi non potranno rientrare dal Brasile, è quanto riporta la CNN in base ad una decisione dell’amministrazione Trump. Il divieto sarebbe dovuto essere attivo dal 28 Maggio, ma la decisione è stata anticipata data la situazione emergenziale covid-19 presente al momento nel paese sud-americano. In base ai dati sulla pandemia, diffusi dalla Johns Hopkins University, il Brasile è il paese più colpito al mondo dal virus dopo gli USA.

