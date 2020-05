Vibo Valentia, fiamme in un box auto

Nel tardo pomeriggio di Lunedì 25 Maggio, poco dopo le 18:00, un incendio è scoppiato in un box auto a Drapia. Le fiamme hanno distrutto un’autovettura e diverse attrezzature agricole. tra gli oggetti conservati all’interno del box i Vigili del fuoco hanno ritrovato anche una bombola di GPL. A causa delle elevate temperature l’incendio si è propagato a una vicina abitazione che, esclusivamente grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, è rimasta danneggiata soltanto in un locale limitrofo al box interessato dall’incendio. Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco con Autopompa e Autobotte, per un totale di 7 uomini. Le operazioni di spegnimento sono state ultimate alle 21 circa. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

